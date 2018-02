Tunisie: Plaire, gagner et faire taire les détracteurs

Et ce n'est pas le grand derby de cet après-midi face au Club Africain qui va pouvoir perturber la sérénité des "Sang et Or" et les inquiéter outre mesure quant au résultat final de ce captivant duel.

En effet, après sa victoire réalisée au forceps contre l'ESS (3-2), il y a trois jours à Radès, l'Espérance a, en quelque sorte, "tué" la course au titre.

Ce fut une exhibition de force et de caractère qui ne laisse de doute qu'aux détracteurs du leader. On peut longuement parler de la bévue de l'arbitre Kamel Khémiri qui a chèrement payé son incompétence, mais de là à douter de la force de frappe du club de Bab Souika, qui était déterminé à imposer sa loi à la grande ESS, relève du fanatisme aveugle.

L'Espérance de Khaled Ben Yahia compte confirmer son ascendant sur toutes les équipes tunisiennes cet après-midi, bien que son adversaire du jour, le CA, ne soit pas des moindres.

Nul ne peut occulter le net regain de forme affiché par les enfants de Bab Jédid, acquis depuis l'arrivée du coach français Bertrand Marchand et du providentiel changement au niveau de la direction du club, mais en toute logique, les "Rouge et Blanc" seront mis à rude épreuve tout à l'heure devant l'EST.

Cette dernière possède désormais tous les arguments convaincants pour se comporter en rouleau compresseur capable de balayer sur son chemin tout le monde. Pourvu qu'il en soit ainsi sur le plan continental dans les prochains tours de la Champions League.

Sur le plan psychologique, l'euphorie de l'équipe de Khaled Ben Yahia lui donnera certainement des ailes supplémentaires qui seront ajoutées à sa formidable force mentale largement prouvée contre l'ESS dont elle a assiégé la défense le clair du temps avant d'arracher méritoirement la victoire.

Quelle solution pour l'axe défensif?

Tout de même, il y a un petit hic au niveau de la défense de Khaled Ben Yahia qui ne roule pas à la même vitesse que le milieu de terrain et l'attaque.

La lacune est nette. Elle se situe au niveau de l'axe défensif en raison de l'inexpérience du jeune et prometteur Montassar Talbi, dont les maladresses sont à chaque fois payées cash par l'Espérance.

Un simple jeu de pousse-pousse au niveau de la formation rentrante s'impose désormais notamment avec le retour fort probable de Ghaïlane Chaâlali cet après-midi.

En effet, plusieurs spécialistes voient que Ben Yahia ferait mieux d'utiliser l'Ivoirien Coulibaly à l'axe défensif aux côtés de Chamseddine Dhaouadi. Du coup, on aura un quatuor défensif difficilement franchissable avec Chammam, Dhaouadi, Coulibaly et Sameh Derbali. Ce dernier mérite une mention spéciale grâce à son apport très précieux aussi bien en défense qu'au niveau du soutien offensif dans lequel il se dépense efficacement et sans la moindre économie dans l'effort.

Quels attaquants aligner ?

Et pour remplacer Coulibaly à l'entrejeu, Ben Yahia dispose de plusieurs alternatives, notamment celle de confier la mission mixte de récupérateur-porteur d'eau à Ghaïlane Chaâlali. Ainsi, avec un trio composé de Franck Kom, Chaâlali et Saâd Bguir (ou Mohamed Ali Moncer), Ben Yahia n'aura, dorénavant, que des envieux.

Pour ce qui est de la ligne d'attaque, Ben Yahia sera toujours devant le problème de l'embarras du choix, même si ce dilemme sera différé au lendemain du derby en raison de l'absence de Haythem Jouini qui a écopé d'un carton rouge contre l'ESS pour somme de deux avertissements.

Aucune défense ne souhaite avoir affaire au trio qui sera logiquement aligné aujourd'hui, en l'occurrence Anis Badri, Youssef Blaïli et Taha Yassine Khénissi. Sans oublier l'autre feu follet de l'attaque Maher Ben Sghaïer et Bilel Mejri qui seront sur le banc de touche, dans l'attente d'être incorporés en cours de jeu. Il en sera fort probablement ainsi car, pour le moment, le redoutable Blaïli n'a pas encore 90 minutes dans les jambes.