Sénégal: Trois mille ASP ont trouvé des "emplois durables" (DG)

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de… Plus »

Par ailleurs, il a rappelé le lancement du programme "Un ASP, un métier", un partenariat entre l'Agence et le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat.

Ainsi, pour permettre à ces ASP de "continuer convenablement leur travail", il a indiqué que l'Agence va particulièrement mettre l'accent cette année sur leur "insertion professionnelle". "Cette année va porter sur l'insertion professionnelle des ASP, et on va y travailler afin de trouver à chaque ASP, un emploi décent au terme de l'engagement civique", a-t-il promis.

"Certains de ces ASP ont pu réussir aux concours de la Police, de la Gendarmerie, de l'Environnement, et d'autres ont pu bénéficier d'un financement pour aller vers les Domaines agricoles communautaires (DAC), ou encore dans la pisciculture", a expliqué M. Niang. Il s'entretenait avec des journalistes, en marge de la cérémonie de jumelage entre les unités départementales des APS de Fatick et Dakar.

