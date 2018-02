Afrique: La procédure du Mondial 2026 sera très transparente (Gianni Infantino)

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de… Plus »

Deux candidatures s'affronteront pour l'attribution de la Coupe du monde 2026, celle du Maroc et la candidature commune Etats-Unis d'Amérique-Canada et Mexique pour ce tournoi, qui se jouera à 48 pays.

"Notre devoir est de nous assurer que tout se passera dans la transparence et le fair-play", a-t-il insisté, précisant que la FIFA attend les dossiers de candidature pour mi-mars et ensuite le rapport technique.

Au sujet de la Coupe du monde 2026, contrairement à un passé récent, ce sont les Fédérations nationales qui vont voter et non le Comité exécutif de la FIFA et son président qui avait une voix prépondérante en cas d'égalité, a rappelé le successeur de Sepp Blatter à la présidence de la FIFA.

