Tunisie: «Un patrimoine culturel en péril !»

L'association gère en effet le site et la revue papier Africultures, et le magazine gratuit Afriscope. Depuis sa création, elle a réussi à fédérer un lectorat international, des adhérents et des contributeurs «qui sont autant d'artistes, d'universitaires, de journalistes, de personnalités du monde culturel.

Ce sont des milliers de personnes, sur trois continents, qui, en 20 ans, ont laissé leur empreinte au cœur de cet espace», ajoute notre interlocuteur. Ces plumes, avec d'autres acteurs culturels africains et internationaux, se sont joints à la cause d'Africultures et l'ont massivement soutenue depuis l'annonce de la triste nouvelle. La pétition lancée par l'association a récolté de nombreuses signatures et continue à circuler. Dessus, il est également possible de faire un don au projet en péril.

«Dans un contexte où des subventions historiques se tarissent, où les emplois aidés sont supprimés, où notre support média ne jouit pas des aides accordées à la presse, dans un contexte où un soutien de l'Union européenne, pour un projet en préparation depuis plus d'un an, tarde à aboutir : Africultures risque de disparaître», stipule encore le communiqué.

La situation a suscité soutien et indignation de différentes institutions culturelles africaines, dont la fédération africaine de la critique cinématographique, qui a diffusé à son tour un communiqué. «Cet acte non seulement met au chômage des dizaines de personnes à travers le monde et surtout le personnel immédiat en France et en Afrique, mais remet aussi en cause tous les beaux discours autour de l'importance de la culture.

Et pourtant, la convention 2005 de l'Unesco qui exige la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles exige des parties signataires une prise en compte et la sauvegarde du patrimoine culturel», précise le texte.