Angola: Le président du MPLA félicite Cyril Ramaphosa

Luanda — Le président du MPLA, José Eduardo dos Santos, a adressé jeudi un message de félicitations à son homologue de l'ANC, Cyril Ramaphosa, pour son élection au poste de Chef de l'Etat sud-africain.

Cyril Ramaphosa a été élu président de l'Afrique du Sud en remplacement de Jacob Zuma, qui a démissionné en raison de pressions internes pour sa participation à des affaires de corruption.

Selon un communiqué du département d'information et propagande du Comité central du MPLA, José Eduardo dos Santos souhaite au nouveau président de l'Afrique du Sud du succès dans la noble tâche de servir le peuple sud-africain et la SADC en général.

Dans son message, José Eduardo dos Santos a souhaité des vœux redoublés de succès, de sorte que la réussite de l'ANC, dans la mise en œuvre des politiques publiques, produit des résultats inégalés, pour le bien du continent africain.

Le MPLA et l'ANC, tous deux au pouvoir en Angola et en Afrique du Sud respectivement, entretiennent des relations privilégiées d'amitié et de coopération, datées de la "longue" lutte contre le colonialisme et l'apartheid, et continuent de travailler ensemble pour réaliser des aspirations les plus profondes des deux peuples, lit-on dans la note.