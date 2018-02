Angola: Le MPLA soumet des tâches des élections locales au Parlement

Luanda — Le MPLA présentera cette année au Parlement, par l'intermédiaire de son groupe parlementaire, un ensemble de tâches qu'il juge indispensables à la réalisation des élections locales, à exécuter graduellement.

L'intention figure dans son agenda politique pour 2018 présenté samedi aux militants de Luanda, dans une cérémonie présidée par son premier secrétaire provincial, Adriano Mendes de Carvalho.

Selon le secrétaire du Bureau politique pour des questions politiques électorales, João de Almeida Martins, le parti va également d'évaluer, sur la base des données du diagnostic établi, les municipalités avec de meilleures conditions pour la mise en œuvre des élections locales, en vertu des principes constitutionnels du gradualisme et de la transition.

À cet égard, il a dit que le MPLA entend promouvoir la réalisation du processus de démarcation territoriale, en définissant concrètement les limites de chaque circonscription municipale, basée sur l'application précise et rigoureuse des lois, ainsi que pour favoriser la discussion et l'adaptation de la législation de support à la tenue d'élections locales. João Martins de Almeida a dit que d'autres mesures seraient le renforcement du travail de formation et de capacitation politico-idéologique des militants, cadres et dirigeants à tous les niveaux, l'incitation et le soutien à la mise en œuvre réussie d'un plan stratégique d'identification, sélection et formation technico-scientifique et de désignation du personnel des futurs organes autarciques.

Le parti au pouvoir veut aussi déclencher un « programme complet » de récupération des valeurs civiques, morales et patriotiques, impliquant ses organisations sociales et d'autres tels que les anciens combattants et vétérans de la patrie, les ouvriers, des paysans et celles de la solidarité sociale.

L'agenda politique du MPLA a été lancé le 10 février à Malanje par le secrétaire général du parti, Paulo Kassoma.

Le premier secrétaire provincial du MPLA de Luanda a déclaré que les programmes pour l'amélioration des services sociaux de la population se résumaient à ce stade, à l'expansion du secteur de l'éducation, des services de santé et à la mobilité urbaine.

Il estime que ces défis ne seront surmontés qu'avec l'implication de tous les militants.

Duant l'acte, il a également été présenté le projet de stratégie et le plan d'action de communication du MPLA, par le secrétaire du bureau politique pour l'information et propagande, Norberto Garcia.