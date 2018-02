Tunisie: CAB - Se racheter !

C'est dans ce contexte un peu crispant et lourd à la fois que l'entraîneur Ben Thabet a préparé l'équipe pour le match de cet après-midi.

Une équipe «jaune et noir» qui a besoin d'être encadrée de la meilleure façon possible pour pouvoir exprimer ses qualités techniques et physiques, largement perfectibles du reste. A cette occasion, tout le monde devra se serrer les coudes, on a envie de voir le CAB jouer sur se vraie valeur comme il l'a si bien fait à un moment donné de la compétition. Le déclic serait-il pour tout à l'heure ?

Choisir les meilleurs...

La formation cabiste a été, ces derniers temps, perturbée par les absences de bon nombre de joueurs-clés. Certes, les doublures n'ont point démérité mais semblent un peu naïfs dans un championnat qui exige la rigueur et l'efficacité. On enregistre à cette occasion le retour de Zied Ounalli resté à Bizerte mardi dernier. Dans le même temps, Hamza Jlassi ne sera pas de la partie, sanctionné par le comité directeur nous dit-on et Bilel Saïdani, l'autre milieu défensif est encore convalescent.

Dans ces conditions, on verra M.Habib Yaken occuper le flanc droit de la défense alors que Ressaïssi et Seddik (ou Bousnina) formeront la charnière centrale. Devant, Cissé peu convaincant évoluera avec Saïdani ou Dridi, à l'entrejeu, comme supports à Firas Belarbi dans le rôle de relayeur. En attaque, Wattara, Ben Choug (ou Habbassi) et Ounalli tenteront de faire la différence.