Sénégal: L'AECES veut devenir une "association d'utilité publique"

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de…

"Nous rencontrons des difficultés à amener les décideurs, notamment les collectivités locales, à concevoir des programmes d'encadrement et de formation pour les enfants. Nous les invitons s'impliquer davantage dans l'encadrement, l'éducation et la sécurisation des enfants comme le fait l'Etat qui a mis en place un ministère spécialisé pour gérer les questions de la jeunesse", a lancé Ndiassé Gning.

"Par devoir et par reconnaissance à notre Etat, parce que nous avons été formés par l'Etat dont nous sommes délégataires de pouvoir, nous devons être à côté des pouvoirs publics pour les appuyer, en nous investissant à côté de l'Etat, pour nous occuper de l'encadrement, de l'éducation et de la formation de la jeunesse", a déclaré M. Gning.

"Notre association existe depuis 1976 avec aujourd'hui plus de 1000 membres à travers tout le pays, et nous nous occupons de l'éducation et de la formation afin de contribuer au développement du capital humain", a rappelé Ndiassé Gning, directeur des collectivités éducatives du Sénégal, président sortant de l'AECES, après un mandat de trois ans.

