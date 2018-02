Tunisie: Sécurité - Theresa May plaide le maintien de la coopération avec l'UE

Cet après-midi, face à une Etoile Sportive du Sahel nettement diminuée et marquée… Plus »

Le Royaume-Uni n'a toujours pas défini sa position dans les négociations avec Bruxelles sur leur future relation commerciale et n'est pas non plus d'accord sur les modalités de la période de transition qu'il a réclamée après le Brexit, prévu le 29 mars 2019.

Mme May a été critiquée par le passé pour avoir semblé vouloir lier la coopération sécuritaire, domaine où Londres joue un rôle crucial en Europe, et un accord commercial privilégié avec l'UE.

«Il y a déjà dans d'autres domaines, comme le commerce, des relations stratégiques entre l'UE et des pays tiers», dit Mme May dans ces extraits, «et il n'y a aucune raison juridique ou opérationnelle qui empêcherait un accord dans le domaine de la sécurité intérieure».

«Nous devons faire ce qui est le plus utile, le plus pragmatique pour assurer notre sécurité collective», selon la Première ministre, qui devait s'exprimer vers 08h30 GMT lors de la conférence de Munich sur la sécurité.

