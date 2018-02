Afrique: La 3e édition de la NBA Africa Game à Johanesbourg en hommage à Mandela

Un joueur africain, Joel Embiid, et deux joueurs d'origine nigériannen Giannis Antetokounmpo et Victor Olapido, représentent le continent africain dans cette messe des meilleurs joueurs de basket de la NBA.

L'annonce de la 3e édition de la NBA Africa Game est l'un des temps forts du week-end du All Star Game, qui se tient à Los Angeles depuis ce vendredi et qui se termine ce dimanche par le match qui opposera l'équipe de l'Est à celle de l'Ouest.

Deux éditions de la NBA Africa Game se sont déjà tenues en Afrique du Sud en juillet 2015 et 2017, avec la présence de joueurs africains de la NBA, qui ont eu l'occasion de jouer sur leur continent d'origine et de communier avec le public africain.

Plusieurs joueurs africains de la NBA, Bismack Biyombo (Orlando), Serge Ibaka (Toronto) et Emmanuel Mudiay (New York Knicks), ont pris part à la cérémonie qui a servi de lancement à un panel sur l'investissement en Afrique.

