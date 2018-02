Tunisie: Accompagnement du pays pour réaliser sa transition

Le bureau Business France de Tunis organise, le 21 février à Paris, un atelier d'information sur la nouvelle stratégie de la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables (ENR) et de son grand projet de déploiement d'un réseau électrique intelligent (Smart-Grids). Des experts français et tunisiens plancheront face à une trentaine d'entreprises et d'investisseurs français qui pourront ainsi découvrir les opportunités que pourrait présenter la Tunisie en matière d'énergies renouvelables dans les années à venir.

« Cet événement dédié aux entreprises françaises des secteurs des énergies renouvelables et des Smart-Grids sera un moment privilégié de partage d'expériences qui contribuera à la construction d'une vision à long terme de la transition énergétique tunisienne et permettra d'accompagner plus concrètement la réalisation des investissements programmés », affirme Olivier Pradet, directeur du Bureau Business France à Tunis.

Mission d'entreprises

L'atelier organisé à Paris la semaine prochaine constitue la première étape préparatoire de la mission d'entreprises qui se déroulera à Tunis les 4 et 5 avril prochain, en partenariat avec la Steg et l'association « Think Smart-Grids ».

Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux en France.

Elle promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d'Ubifrance et de l'AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Au programme, deux séquences : la première traitera du « secteur des énergies renouvelables : suite au 1er round d'appels à projets, quelles perspectives pour 2018 ? » et la seconde abordera « Le projet Smart Grid Tunisie : enjeux et opportunités ».