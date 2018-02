Sénégal: 125 jeunes volontaires mobilisés pour reconstruire le village sinistré de Kahène

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de… Plus »

Les activités seront menées en relation avec les ministères en charge de la Santé et de l'Action sociale, du Cadre de Vie, de l'Environnement et du Développement durable, de l'Intérieur, de la Gouvernance territoriale et des Forces armées, ainsi qu'avec la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.

Il ajoute que "le camp leur permettra de renforcer leur sentiment d'appartenance à la même nation, de réveiller chez eux l'esprit de volontariat et de porter secours aux populations de Kahène en vivres et en médicaments de première nécessité".

Les 125 jeunes attendus sont des maçons et menuisiers pour l'essentiel, complétés par d'autres jeunes du village de Kahène et les volontaires du Service civique national.

