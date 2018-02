Tunisie: Le grand frisson

Même si à l'arrivée ça reste 3 points, il y a plus de choses en jeu parce que l'histoire du football a montré que lorsque le CA et l'EST

se rencontrent, c'est forcément un moment particulier. Il n'est pas question de tempérer ses propos à l'approche de l'affiche de la saison. Car au-delà du classement, personne n'occulte l'importance majeure de ce rendez-vous pour les supporters des deux clubs, et plus largement pour l'ensemble des amateurs de football.

Pour le timonier clubiste Bertrand Marchand, nul doute que cette explication a une saveur particulière. S'il sent ses joueurs pleinement concentrés à l'approche de l'affiche phare du championnat, il a beaucoup insisté tout de même sur l'importance de prendre les choses en main face à un adversaire de ce calibre. Il sait pertinemment à qui il a affaire, et il n'a pas manqué de le rappeler à ses poulains.

Pour le technicien français, il s'agit d'être conquérant, tout en restant humble avant tout. Cependant, et en dépit du cavalier seul de l'Espérance en championnat, les ennemis intimes évoluent tout de même dans la même dimension. L'EST est coriace mais vulnérable. Le CA, quant à lui, n'a pas l'habitude de se présenter en victime et possède un atout de poids pour faire face à l'adversité, comme n'oublient pas de le souligner les puristes.

Son grand avantage sera de jouer à douze. L'apport incommensurable de ses fans ne peut que le transcender lors des temps forts comme lors des passages à vide. Et c'est peu dire ! A ce sujet, la Curva Nord va enregistrer sa meilleure affluence de la saison. Les supporters promettent déjà un spectacle et une ambiance mémorables, comme ils savent si bien le faire.

Les joueurs, quant à eux, ne pensent qu'à répondre présent dans les duels. Un derby, c'est d'abord de l'engagement et une implication d'ensemble sans pareils. C'est la clé, l'élément moteur de l'équipe à ce stade. Un derby, c'est aussi le moment d'aller encore plus loin dans le temps et dans l'espace. Chaque joueur clubiste doit se rappeler les valeurs historiques du CA dont il doit s'imprégner pour se sublimer. La volonté, l'esprit, la combativité, la rébellion, l'insoumission et le goût du combat. Une liste d'ingrédients dont l'utilisation conjuguée peut en effet permettre aux Clubistes de trouver la recette pour mettre un terme à l'invincibilité de son meilleur ennemi en championnat cette saison.

Cet après-midi, le CA est outsider, même si cette appellation n'a pas lieu d'être dans le cadre du derby. Le football a cela de particulier: sur un match, tout peut se passer. Et dans la perspective d'un derby, le dauphin a souvent bousculé la hiérarchie. C'est toute l'incertitude du sport-roi qui fait que ce sport est magique et fantastique même. Pour le cas d'un CA porté par la ferveur d'inconditionnels dont les chants donnent des frissons, il s'agit de se nourrir de cette passion pour procurer au public les plus belles émotions. Alors messieurs les 22 acteurs, la tête haute et le torse bombé, entrez dans l'arène et faites-nous rêver !

Paroxysme et nature versatile

Les «aficionados» de tout bord ne manqueront pas de suivre ce derby avec attention. Pourquoi celui-là en particulier ? Parce que non seulement ce choc oppose deux bastions de notre football, mais plus encore, le sportif tunisien aime le changement dans l'ordre établi. Cette nature versatile prend ici tout son sens et s'exprime dans le sport plus que nulle part ailleurs. En clair, on apprécie les faits de gloire du dauphin face au leader. Et quoi de mieux que ce derby pour assouvir ses pulsions ?

Il faut comprendre par là que les 90 minutes du derby n'ont pas leur pareil quand il s'agit de se moquer des standards de ce sport, de chambouler ses codes, sa hiérarchie, d'exacerber les émotions aussi ! L'antagonisme entre les frères ennemis est une épreuve du peuple qui s'enracine dans le prolétariat du football.

Le paroxysme de la douleur, de la colère, de la souffrance, de la détresse, de la passion et de la joie fait que l'on ne pense qu'a croquer dans cette belle pomme -- qu'est le derby -- à pleines dents! En espérant que la réussite sera un compagnon de fortune. Que le public joue un rôle majeur et que l'opportunisme soit érigé en règle!