Tunisie: Plus difficile que prévu Grâce à un but de Timoumi,

USM : Jrad, Mechmoum, Timoumi, Hichri, Dziri, Sahbahi, Hadda (Med H. Dziri) 17') Mosrati, Kabbou, Messaïdi (Soussi 81'), Anan (Ben Hassine 68').

COM : Jelassi, Miladi, Arfaoui, Laassoued, Samatix, Ben Tarcha, El Touil, Traouri (Felhi 63'), Chtioui (Ben Ghali 81'), Mejri (Kebaïer 79')

Au terme d'une confrontation musclée et qui a tenu en haleine l'assistance moyenne qui a tout de même fait le déplacement en dépit du mauvais temps, l'USM plus entreprenante à l'entre-jeu et en attaque a pris difficilement le dessus sur une formation medninoise qui n'a pas du tout démérité par le petit score de 1-0. Le seul but de la partie a été l'œuvre de Timoumi à la suite d'un coup franc bien botté par le spécialiste Mosrati à la 9'. Après deux minutes dans le temps additionnel l'USM a bénéficié d'un penalty pour doubler la mise mais Ben Hassine a vu son tir bien appuyé heurter la transversale 92'.

Avec cette nouvelle victoire, l'USM grimpe à la deuxième place conjointement avec le trio l'ESS, le CA et le CSS. Alors que le COM a continué de manger son pain noir puisqu'il n'a pas goûté à la victoire depuis son succès lors de la 12e journée contre l'ESS (2-1).