Tunisie: Quels outils d'employabilité pour les jeunes diplômés?

S'approcher plus des jeunes dans les régions

Si aujourd'hui nous ignorons les besoins du côté de l'entreprise, nous ne pouvons pas arriver à procurer du travail à nos jeunes diplômés, explique Youssef Fennira, directeur du Corp, dans sa déclaration au journal La Presse lors de la deuxième édition du Corp Tour organisée ce vendredi à Tunis, en présence de représentants de la GIZ, de l' AHK et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle.

Notre première activité vient d'être couronnée aujourd'hui par la remise des certificats d'un métier qui est profondément important au sein de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle : le métier de développeur, enchaîne Youssef Fennira. Le développeur est chargé d'aller chercher les besoins en termes d'employabilité dans l'entreprise. Nous avons couronné la cérémonie d'aujourd'hui par la remise des certificats.

La deuxième activité attendue reflète la volonté du Corp d'être toujours présent dans les régions. C'est ainsi que sa deuxième édition va être lancée sous le slogan «Jeyinkom» les 20/21/22 février dans neuf régions (Bizerte, Jendouba, Monastir, Kasserine, Sousse, Nabeul, Mahdia, Gabès), en plus du Grand-Tunis. Au programme, des conférences de sensibilisation aux outils de l'employabilité et à la reconversion professionnelle, des rencontres avec des entreprises, pour les étudiants et ceux qui sont en quête d'emploi. On va aller vers les jeunes dans les régions afin de leur rapporter tous les outils nécessaires d'employabilité et leur permettre de rencontrer les représentants du secteur privé, nous explique encore Youssef Fennira. Et d'ajouter que plus de 70 entreprises ont déjà donné leur accord pour participer à cette édition.

Relooker la formation professionnelle

Le directeur général de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), Khaled Ben Yahia, a, de son côté, mis l'accent sur l'importance de cette opportunité. «On compte beaucoup sur le Corp pour mieux comprendre les besoins des entreprises en termes d'employabilité et pour donner un coup de lifting à la réputation de la formation professionnelle en Tunisie», a-t-il déclaré lors du point de presse consacré à la présentation de cette deuxième édition.

L'expérience réussie de la formation professionnelle a été citée comme un exemple à suivre par les représentants de la GIZ et de l'AHK. Mme Aylin Turer (gestionnaire de portefeuille GIZ Tunisie) a, dans ce contexte, mis l'accent sur la nécessité de s'inspirer de l'expérience de son pays au niveau de la formation professionnelle en impliquant surtout le secteur privé (PME). La démarche actuelle vise la consolidation de la formation professionnelle en Tunisie, ce qui est de nature à favoriser l'employabilité. «S'il est vrai que le secteur de la formation professionnelle ne jouit pas d'une bonne réputation, c'est qu'il y a un grand besoin d'impliquer encore plus le secteur privé», préconise-t-elle.

Dr Martin Henkelmann, directeur général AHK Tunisie, a mis en valeur l'accroissement de la coopération tuniso-allemande depuis la révolution et la nécessité d'œuvrer, encore plus, au niveau de la création d'emplois et la formation professionnelle. Il a aussi insisté sur l'importance de consolider les liens avec la composante pratique de l'employabilité qu'est l'entreprise. Cet avis a été partagé par Mme Annette Kaiser, conseillère chef de la coopération allemande, qui a, à son tour, valorisé cette nouvelle approche qui est axée sur le volet pratique.

Bientôt un accord de partenariat

Une cérémonie de remise des certificats aux conseillers de l'ATFP a été organisée à cette occasion. Ferid Khadraoui, l'un de ces conseillers, est ingénieur textile, originaire de la région de Kasserine. Il juge que cette formation a été bénéfique à plus d'un titre. Lors de son recrutement au Centre de formation et de promotion du travail indépendant de Kasserine, il se rappelle qu'il a été appelé à accomplir la tâche de formateur. Aujourd'hui, et à l'issue d'une formation de 20 jours au Corp et au Centre de formation professionnelle de Denden, il nous déclare qu'il est prêt à relever le défi.

Une convention de partenariat sera signée très prochainement entre le Corp, le Centre tuniso-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration et l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. Ce partenariat vise à sensibiliser les jeunes Tunisiens au concept de l'employabilité.