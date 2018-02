Cameroun: Formation en TIC - Le pays à l'honneur

Le numérique, est aujourd'hui un axe majeur de développement et de créations d'emplois, un levier de croissance et de développement durable.

Il aura fallu prendre l'initiative d'engager une vaste campagne d'alphabétisation au numérique, susciter l'enthousiasme des jeunes dans les écoles et les entreprises et mettre entre leurs mains, les compétences pour réussir dans le numérique.

Et Jean Ernest Masséna Ngallé Bibehe, n'a pas boudé son plaisir en recevant le trophée des mains de Jean Julien, président de « Africa Code Week ». Pour le Minesec, ce prix qu'il dédie au couple présidentiel et à la jeunesse camerounaise, est une fierté et un honneur.

La cérémonie de remise du prix « Africa Code Week », édition 2017 dans un hôtel de la place, a connu une participation remarquable. Parmi ces personnalités, les ministres des Enseignements secondaires, Jean Ernest Masséna Ngallé Bibehe, et Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Education civique. En effet, le Cameroun.

