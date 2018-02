Tunisie: En avant-première le 20 février à l'Ima à Paris

Cet après-midi, face à une Etoile Sportive du Sahel nettement diminuée et marquée… Plus »

Calligraphe et auteur de plusieurs livres, Lassaâd Metoui a réalisé plusieurs expositions en France. Il a illustré des ouvrages d'écrivains arabes et français, dont Khalil Gebran, «Lorsque le bonheur vous fait signe... suivez-le».

Par ailleurs, une carte blanche sera donnée du 11 avril jusqu'au 30 septembre au plasticien calligraphe, Lassaâd Metoui, et ce, dans le cadre d'une exposition baptisée «Le pinceau ivre». «Cette carte blanche déploie une installation sur l'ensemble des niveaux du musée de l'Ima». Elle sera marquée par d'autres activités, notamment des rencontres avec le calligraphe, des ateliers en familles intitulés «Le labyrinthe des traits», en plus d'un colloque.

D'une durée de 105 minutes, le long métrage, qui a été produit à la fin de 2017, sera dans les salles françaises à partir du 28 février. Les scénaristes Mehdi Ben Attia et Martin Drouot abordent, à travers l'histoire d'une jeune femme tunisienne, Amel, -- qui a perdu son mari dans un accident et encouragée par son beau-père --, la persévérance et la volonté de la femme artiste en Tunisie à se trouver une place en dépit des blocages et des obstacles imposés par la société tunisienne.

