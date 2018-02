Tunisie: Un bon coup à jouer

Les mêmes soucis

Personne ne peut nier le travail important du technicien aghlabide, en revanche, les contestations des joueurs sont parfois exagérées. Certains supporters pointent du doigt la faiblesse des dirigeants face aux grèves répétitives à cause du retard du virement des arriérés des joueurs. En l'absence de stratégie financière du club, les problèmes administratifs n'en finissent pas à la JSK. Vendredi dernier, les joueurs ont failli annuler le départ en stage à Tunis avant la rencontre de cet après-midi face au CAB. Les dirigeants ont promis de régler une partie des primes au cours de la semaine prochaine. Cette instabilité a déconcentré les joueurs et a failli coûter cher aux camarades de Kalaï. Il est vrai que le souci budgétaire peut expliquer ce comportement. Toutefois, les dirigeants doivent appeler leurs protégés à la discipline et sévir envers les indisciplinés dans le groupe.

Des choix clairs

Bref, les Aghlabides sont appelés à bien négocier ce match pour améliorer leur capital points. Le staff technique fera probablement confiance aux mêmes joueurs qui ont participé face à l'USM. En effet, les Bacha, Abbès, Layouni et Bouchniba sont en harmonie en défense. Pour sa part, Laâouichi est un élément important dans les choix du staff technique. Ses qualités techniques et athlétiques lui permettent de gêner la défense de l'adversaire. Quant aux Bnina, Salhi, Bouguerra et Frioui, ils seront des solutions pour le coach Kaderi. Ils seront appelés en cours de jeu selon la tournure du match. Il est à rappeler que le technicien aghlabide a mis à l'essai le jeune Louay Hamdi au cours des dernières rencontres. Ce jeune a accaparé l'attention grâce à ses qualités techniques et athlétiques. Cependant, le coach doit suivre son application des directives sur le terrain. Une brillante carrière attend Hamdi à condition d'appliquer les consignes de son coach et de travailler sérieusement aux entraînements.

Formation probable : Kalaï, Bouchniba, Layouni, Abbès, Bacha, Laâmari, Traoré, Sylla, Sassi, Laâouichi, Munduga.