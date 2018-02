Tunisie: La fin de la disette ?

Cet après-midi, face à une Etoile Sportive du Sahel nettement diminuée et marquée inévitablement par la bataille du dernier classico, ils espèrent lui tenir la dragée haute et grimper au classement d'autant que le goût de la victoire leur fait défaut depuis neuf journées et la victoire à Zarzis (3-1) pour le compte de la 9e journée.

Pour se présenter au top, le club du Bassin minier a choisi d'effectuer le stage précédant la rencontre dans la Perle du Sahel. Il sait que les clubs du bas du tableau reviennent très for en cette phase de la saison, et qu'il faut demeurer vigilant d'autant plus qu'il ne possède plus que six points d'avance sur la place de barragiste occupée ex aequo par le CO Médenine et l'US Ben Guerdane.

Diarra de retour

L'ESM possède un petit joyau répondant au nom de Mohamed Amine Lakhal, convoqué par le sélectionneur national juniors Mahmoud Bacha pour le prochain stage prévu du 19 au 27 février.

L'entraîneur Ghazi Gherairi, qui l'a lancé dans le grand bain des seniors, ne tarit pas d'éloges sur le compte de ce défenseur axial prometteur. Par ailleurs, le staff métlaouien récupère ce dimanche son attaquant Boubacar Diarra, absent contre le Club Sportif Sfaxien pour blessure. Pour le reste, il devrait compter sur le onze qui a donné la réplique, il y a huit jours, au CSS.