Burkina Faso: Cinéma - Le réalisateur Idrissa Ouédraogo est décédé

Photo: fasozine

Le cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraogo

Figure emblématique du cinéma burkinabè et africain depuis les années 1980, Idrissa Ouédraogo a à son actif une quarantaine de films.

Son talent a été reconnu et récompensé dans les plus grands festivals. Entre autres, il a obtenu le Grand prix du jury du Festival de Cannes avec son film Tilaï en 1990 et l'Etalon d'or de Yennenga au Fespaco en 1991 avec le même film.

Depuis l'annonce de sa disparition ce dimanche, les réactions n'ont pas tardé. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a réagi sur son compte Twitter.

« Le Burkina Faso vient de perdre un réalisateur à l'immense talent, profondément attaché à son pays. Je rends hommage à Idrissa Ouedraogo qui aura beaucoup œuvré au rayonnement du cinéma Burkinabè et Africain hors de nos frontières.

L'Afrique perd avec sa disparition, l'un de ses plus valeureux ambassadeurs dans le domaine de la culture. En mon nom personnel et au nom de la Nation toute entière, je présente mes condoléances à la famille d'Idrissa Ouédraogo, à ses proches et à la communauté des cinéastes Burkinabè et Africains » a écrit le Président du Faso sur son compte Twitter.

Plusieurs personnalités du monde culturel et artistique se sont rendues ce dimanche dans son domicile sis à Ouagadougou.