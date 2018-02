Togo: Les contours du dialogue dévoilés

C'est un dialogue qui se veut « constructif, de bonne foi et dans un esprit de compromis », précise le document. A l'ordre du jour, douze points recensés de commun accord. On peut citer pêle-mêle le rétablissement de la Constitution de 1992, l'implication du rétablissement de cette Constitution de 1992, l'organisation du référendum portant révision de cette même Constitution et l'inclusivité du dialogue.

Ce dialogue a trois objectifs : trouver un accord aux questions spécifiques à l'origine de la crise actuelle, s'entendre sur des mesures concrètes à même de rétablir la confiance entre les acteurs sociopolitiques de la crise et l'établissement d'un mécanisme de mise en œuvre de l'accord issu de ces discussions et de son suivi.

