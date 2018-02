Afrique: La Nba-Africa Game - Plus qu'un match, un vecteur de connexion (joueur et dirigeant)

Los-Angeles — La Nba Africa Game, dont la troisième édition se déroulera pour la troisième fois d'affilée en Afrique du Sud, plus qu'un match de gala, est une opportunité de connecter le monde du sport à celui du développement et, surtout, de favoriser la promotion de l'Afrique, ont estimé, ce dimanche à Los-Angeles, des officiels et joueurs de la Nba.

"Ce genre de match nous permet d'exposer l'Afrique, de faire parler de l'Afrique en termes positifs et c'est tant mieux", a admis le joueur des Orlando Magic, Bismack Biyombo, dont ce sera la troisième participation à ce match, que la Nba fait jouer sur le continent, en opposant le "Team Africa" au "Team World".

La 3e édition du Nba Africa Game a officiellement été attribuée à l'Afrique du Sud pour une troisième fois d'affilée, ce samedi, au cours d'un déjeuner officiel dirigé par le président de la Nba, Adam Silver, aux côtés du vice-président Afrique, Amadou Gallo Fall.

Le patron de la Nba en Afrique a d'ailleurs souligné que la Nba Africa Game présente, au-delà de son aspect sportif mettant en concurrence au cours d'un match les joueurs africains de la Nba à ceux venant d'autres horizons, un aspect social.

Pour lui, "organiser le Nba Africa Game, c'est aussi célébrer l'Afrique et donner l'occasion aux stars du continent de communier avec leur jeunesse", pour pouvoir les inspirer à faire mieux et prendre part au développement du continent.

"Nous organisons les Nba Africa Game pour, au-delà du sport, rassembler toute l'énergie positive de l'Afrique et la montrer au monde. C'est une semaine entière dédiée au basketball, mais également d'autres activités, comme des panels qui parlent de développement économique et social, sont au programme. C'est la construction d'une nouvelle énergie positive et la Nba y contribue à sa façon", a dit Amadou Gallo Fall, entouré pour l'occasion de stars africain, comme Akon et l'acteur Djimon Honsou.

Pour le maître d'œuvre de ce match qui pourrait selon certaines indiscrétions ne pas se jouer à Johanesbourg cette fois-ci mais dans une autre province sud-africaine, les réussites du continent "sont nombreuses et doivent prendre toute occasion pour prêcher la parole et amener notre jeunesse à rêver grand".

C'est en cela que durant la Nba Africa Game, "le message adressé à la jeunesse africaine est qu'elle doit rêver, et rêver grand. Que l'avenir est là devant elle et que nos différentes ressources ne serviront que si chacun est conscient qu'il doit quelque chose à ce continent", a galvanisé Amadou Gallo Fall.

Pour la 3e fois, toute l'armada de la Nba se rendra sur le continent africain le temps d'une semaine, pour mener plusieurs activités, dont la plus médiatisée sera la Nba Africa Game, qui mettra aux prises les meilleurs joueurs africains aux autres venant du reste du monde.

Le lancement de ce troisième Nba Africa Game s'est fait en marge du All Star Game de Los Angeles qui enregistre la participation de trois joueurs d'origine africaine : le Camerounais Joel Embiid, et les deux Nigérians d'origine, Olapido et Antetokounmpo.