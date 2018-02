Congo-Kinshasa: 36 ans de lutte politique - Udps - "Un état d'esprit par-dessus tout"

Jeudi 25 février passé, cela faisait plus de 36 ans depuis la création de l'Udps. A l'occasion de cette commémoration, quelques cadres du parti ont adressé aux militants et militantes des messages poignants au siège national situé à la 10ème rue de la commune de Limete.

Plus qu'un parti politique, pour eux, l'Udps, malgré le départ regretté de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, a encore des belles années devant elle. Car, à tout dire, selon leurs propos, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, qui fait objet des disputes au sein de l'agora politique, n'est plus qu'un simple parti politique, structure qui peut aisément être dédoublée puis atomisée. Mieux que tout, l'Udps est, à présent, un état d'esprit. Celui là même qui a prévalu dans l'idéologie et la personne de l'homme Tshisekedi et qui se trouve, par ricochet, incarné dans plusieurs. Dans son speech, Jean-Marc Kabund-A-Kabund, qui assure l'interim du Président Tshisekedi emporté par la faucheuse depuis le 1er février 2017, à Bruxelles, a aussi martelé sur cet aspect. D'un ton bien connu à Limete, l'homme a lâché : " Notre parti continuera d'exister parce que nous avons dépassé l'étape de n'être qu'un simple parti politique. Nous sommes devenus un état d'esprit. C'est-à-dire que nous sommes devenus infaillibles et indissociables ".

Dans leurs adresses, ils ont tour à tour rappelé à leurs militants que «leur parti ne servira plus de marchepieds, ni d'ascenseur à des quidams pour leur favoriser un accès au pouvoir". "Plusieurs de nos camarades hier se sont servis de leur appartenance au parti du peuple, une fois à la gestion de la chose publique, ils ont renoncé aux principes que défend le parti, entre autres, le bien-être du peuple congolais, la non compromission et le vol des deniers publics", a-t-il été dit.

Kabund revigore

Jean -Marc Kabund- A- Kabund, le Secrétaire Exécutif de l'Udps nommé par le lider maximo avant sa disparition, a pris la parole en dernier pour donner du tonus aux speechs de ses prédécesseurs, en l'occurrence du président interfédéral de Kinshasa, Raymond Kabala, de l'exécutive de la league nationale des femmes, Patricia N'Seya et du président des parlementaires débout. Dans son oral, Il a rappelé le rôle qu'a joué le parti Udps jadis dans son combat qui était de défendre le peuple congolais contre le régime dictatorial de la deuxième République. Le secrétaire général a poursuivi en ces termes : "nous n'avons jamais baissé les mains hier face à Mobutu, nous ne le ferons moins aujourd'hui contre le régime en place". Jean- Marc Kabund a ensuite déclaré que la mort d'Etienne Tshisekedi a permis à l'UDPS d'être encore l'espoir, le rempart des congolais, contrairement à ceux que les autres politiques pensaient de l'advenir politique de cette formation. « Notre parti continuera à exister parce que nous avons dépassé une étape, celle d'être qu'un simple parti. Mais, nous sommes devenu un état d'esprit, c'est-à-dire, infaillible et indissociable ».

Bientôt le congrès

Initialement programmé pour se tenir du 26 au 27 à Kinshasa, le congrès de la fille aînée de l'Opposition a été décalé suite à l'appel à la marche ce dimanche 25 février 2018 par le Comité Laïc de Coordination. Ladite manifestation de rue reçoit le plein soutien de l'Udps qui mobilise, par ailleurs, ses militants pour y prendre part. Ainsi, le congrès qui devait couronner un successeur à Etienne Tshisekedi à la tête de l'Udps devra se tenir début mars. Qui prendra la place du lider maximo au sommet de cette formation politique qui vient de totaliser 36 années de lutte au Congo-Kinshasa ? Bien que d'aucuns sont d'avis que le fils, Félix Tshisekedi, est bien parti pour prendre sa place, seul le temps saura fixer l'opinion.