Guinée: Elections - Pouvoir et opposition au coude-à-coude dans certaines villes

Alors qu'Aboubacar Soumah secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de… Plus »

De source diplomatique, en plus des procès-verbaux mis de côté par les commissions de centralisation des résultats, entre 300 et 400 procès-verbaux n'ont jamais été retrouvés dans la capitale.

De son côté, Conakry, cristallise les tensions. Dans deux des cinq communes de la capitale, à Dixinn et Matoto, le RPG et l'UFDG arrivent à égalité. Même si la quasi-totalité des recours déposés devant la justice n'a pas abouti en faveur de l'opposition, son chef de file continue de dénoncer l'annulation de résultats dans des bureaux de vote qui lui étaient selon lui favorables.

En Guinée, quinze jours après le scrutin, la quasi-totalité des résultats des élections locales a été révélée par la commission électorale. Quelques circonscriptions, dont Ratoma, l'une des plus grandes communes de la capitale Conakry, sont toujours attendues et pourraient être proclamées en début de semaine. Pour le reste et dans la majorité des villes du pays, la mouvance présidentielle domine mais se retrouve au coude-à-coude avec l'opposition dans quelques villes.

