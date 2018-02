Afrique: Les Camerounaises qualifiées pour la Coupe du Monde U17

Ça n'a pas été facile. Nous avons bien dominé le début au point de marquer un but. Mais la deuxième mi-temps a été pénible : beaucoup d'erreurs et de blessures. Finalement, notre qualification s'est jouée au Nigeria avec les deux buts que nous avons marqués au match aller. Nous allons nous mettre au travail pour la suite, surtout si l'on me renouvelle la confiance pour le mondial.

Survint alors une mésentente entre la défense et la gardienne Marina Ngo Esse. Cette dernière se retrouve nez à nez avec l'attaquante Monday Gift qui l'élimine et sert Christopher Precious Onyinyechi, seule, face aux buts vides, elle égalise à la 77e minute.

Dans ce match qualificatif, ô combien riche en suspens, les deux équipes ont montré de l'envie. Et ce sont les Camerounaises qui annoncent les couleurs par l'entremise d'Alice Flora Kameni. Bénéficiaire à la 16e minute d'un coup-franc à l'entrée de la surface de réparation nigériane, l'attaquante fait trembler les filets des buts que gardaient Christiana Obia (1-0). Les deux équipes se séparent sur ce score à la mi-temps. Revenu de la pause, le nigérian opte pour un pressing offensif plus dense. Il introduit Christopher Precious Onyinyechi en remplacement d'Ilivieda Olamide. Une option judicieuse qui donne du tournis à la défense camerounaise.

