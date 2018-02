Ile Maurice: Compensation - Certains planteurs toujours dans l'attente

Sacrés Volants d'Or africains par le site africabadminton.com pour avoir récolté le plus de points… Plus »

Ceux qui sont enregistrés sous l'Agricultural Calamities Solidarity Scheme, plan d'aide du Small Farmers Welfare Fund, obtiendront donc Rs 5 000 et s'ajoutera à la compensation de Rs 3 500. Il est prévu que tous les planteurs obtiennent aussi un sac de fertilisant et de semence pour démarrer les nouvelles plantations.

Du côté du ministère de l'Agro-industrie, on précise qu'un grand nombre de planteurs ont reçu leurs chèques de Rs 3 500 par arpent de terrain sous plantation endommagé à cause du mauvais temps. «Le remboursement a démarré le 4 février. Si certains n'ont pas encore reçu leurs chèques, c'est que la procédure est toujours en cours», explique-t-on au ministère de l'Agro-industrie.

