Cote d'Ivoire: Bingerville - Plus de 1000 personnes dépistées gratuitement du diabète et de maladies ophtalmologiques

Dans la perspective d'aider les populations défavorisées à se préserver de certaines pathologies, le Lions club Abidjan philia a organisé une campagne gratuite de dépistage du diabète et de maladies ophtalmologiques dans l'ancienne capitale coloniale.

Cette initiative dénommée « Les lions dans la ville : Focus sur le diabète et l'ophtalmologie » a connu son épilogue, le 17 février 2018, à Bingerville.

C'est l'orphelinat de garçons de la ville qui a servi de cadre à ce programme ayant débuté le 15 février dernier. Trois jours durant, 12 médecins généralistes, trois médecins ophtalmologistes et 14 infirmiers et aides-soignants ont reçu plus de 1000 patients issus de toutes les couches sociales.

Le maire Beugré Djoman Nestor qui a loué l'initiative s'est lui-même soumis ce samedi à ce test avec des membres de son cabinet. Au terme de la campagne, les statistiques révèlent 19 cas avérés et 40 susceptibles de faire la maladie sur les 610 volontaires dépistés par les diabétologues.

En plus du dépistage, les participants ont été sensibilisés à se prémunir de ces maux. Ce, à travers trois conférences portant notamment sur les thèmes : Diabète, Nutrition et diabète et maladies associées et le cancer de l'enfant.

Elles ont respectivement été prononcées par Dr Derbé Auguste, Dr Lopes et professeur Houénou Yveline. Ursule Kéita-Tapé présidente du Lions club Abidjan philia s'est dite satisfaite au terme de l'opération parce que l'objectif de 1000 personnes à consulter a été dépassé.

L'un des bénéficiaires, en l'occurrence Gnagbo Firmin présentant les symptômes de la myopie, remercie les initiateurs. «Je suis heureux d'avoir bénéficié de ces soins. Il faut que cette opération soit répétée parce que l'hôpital coûte cher », souligna-t-il.

Les 1000 repas chauds servis aux populations et aux pensionnaires de l'orphelinat ayant également bénéficié de cette action humanitaire, ont mis fin à cette campagne de l'Ong centenaire.