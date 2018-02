Congo-Kinshasa: Répression - La famille de Thérèse Kapangala porte plainte pour «assassinat»

Leur avocat, Me Jean-Marie Kabengele, dit avoir réuni des « preuves » de la « responsabilité pénale » du chef de la police de Kinshasa, le général Kasongo. « Il n'était pas sur place mais il sait quel bataillon étaient déployés, et ces derniers agissaient sous son commandement », argumente l'avocat.

En République démocratique du Congo (RDC), la famille de Thérèse Déchade Kapangala, tuée lors des marches du 21 janvier dernier, a décidé de porter plainte pour « assassinat » contre le commissaire provincial de la police de la capitale, Kinshasa, le général Kasongo, ainsi que les policiers sous son commandement. Le courrier a été adressé le 15 février au procureur général de la République et à l'auditeur général des FARDC, l'armée congolaise. Selon des témoins et ses proches, la jeune fille de 24 ans a été tuée d'une balle dans le coeur alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de sa paroisse.

