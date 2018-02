Ile Maurice: Quand Pravind Jugnauth soigne son image et son look...

Le look d'abord, parce que l'image, ça compte aussi. Il y a quelques mois, il faisait de la tyrolienne à Rodrigues en «kalson létof». Qu'il a troqué depuis contre un jogging fort seyant. Et puis, il y a la communication, la proximité. Il y a quelques jours, il marchait d'un pas décidé, avec sa famille, parmi la foule, vers Grand-Bassin, en s'arrêtant même parfois en route pour faire quelques selfies. Pravind Jugnauth a-t-il changé de style, de discours, d'approche ?

«Il y a, certes, eu un changement au niveau du style vestimentaire», souligne un styliste et consultant en images. Même si, selon lui, «le Premier ministre a encore quelques efforts à faire pour être complètement branché.» L'expert en est persuadé : Pravind Jugnauth a dû faire appel à un professionnel pour revoir sa garde-robe. «Il y a quelque temps, on le voyait à chaque fois dans le même costume gris. Aujourd'hui, on voit des tons plus clairs», décortique notre interlocuteur.

Ah ? «C'est mieux, ça fait plus moderne et le fait paraître plus jeune.» Si la tendance se poursuit, il n'est pas à écarter que le Premier de nos ministres s'affiche bientôt en costume à motifs. «On ne parle pas de gros hibiscus ou autres extravagances. Mais des rayures ou des carreaux, pour être dans l'air du temps, c'est faisable», souligne le styliste. En attendant, son nouveau look lui confère une certaine assurance. «Il a l'air d'être mieux dans sa peau, plus sûr de lui. Sa démarche est plus affirmée.» Sans parler de son accessoire préféré : un grand sourire.

Mais il n'y a pas que ça. Ses actions contrastent aussi avec ses prédécesseurs. Hormis le pèlerinage à Grand-Bassin, effectué en compagnie desa famille et quelques-uns de ses collaborateurs et ministres à pied, Pravind Jugnauth n'hésite pas à mettre la main à la pâte. La photo du Premier ministre s'attaquant à la saleté a marqué les esprits, suscitant à la fois des critiques et des félicitations.

«Dialog sok»

Un ancien conseiller en communication estime cependant que Pravind Jugnauth n'a rien inventé. «Il a fait ce que Modi avait fait récemment. S'il voulait vraiment faire une différence et motiver les gens à faire comme lui, il aurait fallu qu'il s'associe aux artistes et autres personnalités populaires, car un politicien n'a jamais une image fédératrice», souligne notre interlocuteur, qui n'est pas du genre à prendre des gants. Il ajoute, plus conciliant : «Il faut bien commencer quelque part... »

Au-delà de ses gestes, sa façon de faire et de parler a également évolué, soulignent les experts. Ses discours sont moins virulents, sa voix est plus sûre et même ses poses devant la caméra sont maintenant plus travaillées. «Cela passe presque inaperçu pour les non-initiés, mais cela change inconsciemment la perception que les gens ont de lui», poursuit l'ancien conseiller en communication.

Ce qui a changé concrètement au niveau des discours ? Les «claques» ont cédé la place aux «dialog sok». Ainsi, le 13 février dernier, à l'occasion d'unecérémonie religieuse, au lieu de tenir un discours politique ou religieux, il a préféré s'attaquer aux problèmes sociaux. Parlant de la cigarette, il n'a cité nul autre que Gary Victor. «Ou pa kapav gramatin ziska tanto ou pé ponpé ponpé ponpé ! Ou pa kapav met pwazon dan ou lékor» a-t-il dit, provoquant l'hilarité de l'assistance.

Qu'en pense le pro de la comm' ? «Certes, ce langage est bien plus accessible qu'un discours sérieux, mais est-ce qu'il a fait exprès de citer le chanteur ou était-ce simplement par hasard ?» On n'en saura rien pour l'heure car personne de son entourage n'a voulu parler de la playlist du Premier ministre...