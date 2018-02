Cote d'Ivoire: « Festival Goli de Béoumi » - Le Président du Conseil régional de Gbêkê a procédé au lancement de la 2ème édition

Le président du Conseil régional de Gbêkê, Jean Kouassi Abonouan a présidé, le 17 février 2018, dans la commune de Béoumi, la cérémonie du lancement de la 2ème édition du Festival Goli de Béoumi.

C'était en présence des chefs coutumiers et religieux et de plusieurs personnalités. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de fête sous l'acclamation du public.

Le Festival Goli de Béoumi a pour vocation de promouvoir et valoriser la danse et la culture Goli. Une initiative du Cercle scientifique du Gbêkê (CSG) présidé par le Professeur Gadegbeku Samuel afin d'offrir à Béoumi un festival, pour permettre aux populations de montrer leurs richesses et leurs valeurs culturelles.

Au regard de l'intérêt que les populations accordent à cette rencontre culturelle, la manifestation a drainé une marée humaine exceptionnelle. « Il nous appartient d'entretenir ce magnifique flambeau arraché par le peuple kondê au peuple wan », a déclaré le Professeur Gadegbeku Samuel.

Avant d'ajouter que les festivités proprement dits du festival Goli se tiendront du 30 mars au 02 avril 2018, à l'occasion de la « Paquinou » avec la tenue d'un colloque comme innovation.

Toujours selon lui, le festival Goli de Béoumi est l'occasion pour chaque village du département de Béoumi de prouver par son Goli, son groupe social ethnique. Il permettra également à la fille et au fils de Béoumi de magnifier sa culture, affirmer et confirmer son identité.

Cette deuxième édition selon les initiateurs entrainera une saine émulation de la jeunesse par la compétition qu'elle suscitera et favorisera une plus grande ouverture du peuple baoulé sur les autres peuples de la Côte d'Ivoire en participant encore plus à sa diversité culturelle.

Dans le discours du lancement qu'il a prononcé, le président du Conseil régional de Gbêkê, Jean Kouassi Abonouan s'est réjoui de cette initiative qui dira-t-il, cadre avec la politique de l'Etat en matière de promotion culturelle, de cohésion sociale et de d'unité nationale.

« Ce festival contribue au brassage, au divertissement et favorise la transmission de messages de paix, de cohésion et de tolérance à travers le Goli.

Le Conseil régional qui œuvre sans discontinuer pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, comptera dès lors ce festival au titre des festivals qui font la fierté de notre région » a-t-il souligné. Jean Kouassi Abonouan a rassuré que son conseil accompagnera les prochaines éditions.

Notons que les danses des différents Goli de Béoumi ont agrémenté le lancement de la 2ème édition du festival Goli de Béoumi devant un public impressionné.