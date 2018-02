M. Diakhaté a, par ailleurs, préconisé que, lors des baptêmes, les délégués de quartier, en collaboration avec les imams et les pères de famille, ouvrent des registres d'inscription à l'état-civil, avec nom, prénom et date de naissance du bébé baptisé, pour permettre aux parents de pouvoir déclarer leur enfant à la mairie.

"En dehors des dispositions pratiques, avec notamment l'organisation d'audiences foraines, avec la collaboration avec les autorités judiciaires, les délégués de quartier, les responsables des mosquées et autres lieux de culte sont appelés à faciliter les enregistrements de naissance et même des mariages et décès", a déclaré Fallou Sylla.

Mbour — Le maire de Mbour (ouest), El Hadji Fallou Sylla, et le président du club des randonneurs de la Petite Côte, Amadou Diakhaté, ont invité, dimanche, les imams et délégués de quartier à s'impliquer davantage, dans l'enregistrement des enfants à la naissance.

