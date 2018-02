Cote d'Ivoire: Déchets toxiques/Sit-in devant la RTI - Le RENADVIDET-CI annule sa manifestation

La non couverture de certaines activités, leur a expliqué M. Degny Maixent, obéît à des critères objectifs liés notamment au nombre pléthorique de demandes mensuelles de couvertures médiatiques et au nombre insuffisant de cameras pour toutes les couvrir.

Selon lui, suite à son annonce de manifestation pacifique, le président du Renadvidet-Ci et son chargé à la communication ont été reçus le 15 Février 2018 de 11h à 11h50 mn par la direction générale de la Rti. M. Charles Koffi a indiqué qu'au cours de cette rencontre, M. Degny Maixent a fait observer que la direction générale de la Rti n'avait pas connaissance de la décision de justice condamnant à 20 ans de prison Gohourou Claude et autres.

Le Renadvidet-Ci entendait ainsi dénoncer le relai aux journaux télévisés du vendredi 09 février 2018 à 20h et Samedi 10 février 2018 de 13h et 15h d'une conférence organisée par Gohourou Claude. Pour le Réseau, la télévision ne devait pas relayer la conférence de presse de M. Gohourou.

