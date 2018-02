Burkina Faso: Fegoa 2018 - L'art culinaire du Bénin à l'honneur

Durant ces quatre jours de festival, il y aura des plateaux live, un marché africain des épices et légumes et des ateliers cuisines. A cette 2ème édition, 40 000 visiteurs sont attendus, 30 restauratrices venues des quatre coins de l'Afrique de l'ouest aussi, les meilleurs stands seront récompensés.

S'agissant des prix du Fegoa du pays hôte et du pays d'invité d'honneur, le premier prix concernera les restaurateurs burkinabè et le deuxième est destiné au meilleur restaurant provenant du pays invité d'honneur qui est le Bénin.

«Ici, l'accent sera mis sur le stand ayant l'accueil le plus chaleureux, l'accueil des clients par la restauratrice, par les serveuses, sur la satisfaction des clients par rapport aux offres et services proposés par la restauratrice» a précisé le promoteur, Roland Batoua.

