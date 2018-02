Cote d'Ivoire: Daloa - 93 millions de FCFA de matériels informatiques pour la Juridiction du Haut-Sassandra

Soulignons que depuis le troisième trimestre de l'année 2017, le gouvernement a mis à disposition de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaire des véhicules de types 4x4 et entrepris des travaux de construction de miradors et de réhabilitation de certaines prisons du pays

Le directeur de cabinet à exhorté ses collaborateurs à prendre soins dudit matériel qui leur a été remis. Le premier président de la Cour d'Appel de Daloa, Kouamé Augustin Yao a adressé toute la gratitude de la juridiction du Haut-Sassandra dont il a à charge, au Garde des Sceaux et au chef de l'état pour la modernisation de ce département. Puis il a fait des doléances, entre autres, le manque de personnel etc.

Des onduleurs, splittes, imprimantes, fax, vidéos projecteurs, fauteuils de direction, chaises visiteurs etc., le tout d'une valeur d'environ 93 millions de FCFA, ont été remis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme à la juridiction du Haut-Haut Sassandra (Daloa, Man, Bouaflé, Gagnoa), le samedi 17 février.

