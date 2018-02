Afrique: CAN Maracana « Côte d'Ivoire 2018 » - Le président Baba Sy promet une grande équipe du Sénégal

En marge à la présentation des vœux du nouvel an des acteurs du Maracana ivoirien au Commissaire Bleu Louhan Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées (Fimada), par ailleurs président de l'instance internationale de ladite discipline, l'occasion a été pour son hôte Seydou Abou Sy dit Baba Sy, de se prononcer sur la participation prochaine des Lions de la Téranga, à la Can 2018 de Maracana qui se déroulera en Côte d'Ivoire.

Nommé Représentant de la Fédération internationale de Maracana et Associations (Fimaa) en Gambie et en Mauritanie par le président Bleu Charlemagne, le président de la Fédération sénégalaise de Maracana et Disciplines Associées mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend.

« C'est vrai que c'est une tâche immense. Mais je pense que si on copie le système managérial du président Bleu, tant au niveau de la Fimada que de la Fimaa, on peut réussir la mission au Sénégal et ensuite la propager en Gambie et en Mauritanie », a indiqué d'entrée le président Baba Sy.

Revenant sur la participation du Sénégal à la Can de Maracana qui se déroulera en Côte d'Ivoire, au mois de septembre prochain, le patron du Maracana sénégalais s'est voulu rassurant. «. Nous sommes à nos débuts. Nous sommes en train de nous approprier les lois.

L'esprit maracana est un esprit fair-play. Il y a une rivalité historique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal en matière de football. Ce ne sera pas facile que la Can 2018 reste en Côte d'Ivoire parce que le Sénégal sera présent.

C'est vrai que cela nous fait juste six mois de pratique. Mais vous savez que le Sénégal est un pays de football. Je dis également que la maracana, c'est à juger.

La différence pourrait se faire au niveau de la forme et des règles. Mais une chose est sûre, le Sénégal aura une équipe au top, en septembre prochain », a ajouté le président Baba Sy.

Poursuivant le nouveau représentant de la Fimaa en Gambie et en Mauritanie a rappelé qu'il était temps véritablement que l'Afrique soit une locomotive pour le reste du monde.

« Je trouve en cela le maracana avec la locomotive que porte la Côte d'Ivoire et j'espère que vous ne décevrez pas parce que toute l'Afrique compte sur vous pour que ce sport s'exporte dans le monde pour que dans 2 ou 3 ans, on aboutisse à une coupe du monde. Ce sera déjà un immense plaisir por toute l'Afrique », a-t-il souhaité.