Erythrée: Cyclisme sur route - L'Erythrée remporte les Championnats d'Afrique

Les Rwandais(es) complètent le podium avec 10 médailles dont 3 en or. A domicile, Joseph Areruya et ses coéquipiers espéraient sans doute mieux. D'autant que plusieurs pays s'étaient présentés sans leurs meilleurs éléments, comme l'Afrique du Sud (Daryl Impey, Louis Meintjes, Reinardt Janse van Rensburg, etc.) ou l'Erythrée (Daniel Teklehaimanot, Merhawi Kudus, Natnael Berhane, etc.).

Aman Ghebreigzabhier Werkilul a en effet gonflé un bilan déjà flatteur en remportant la course en ligne, ce 18 février, après un parcours de 156 kilomètres, en devançant son compatriote Metkel Eyob et l'Algérien Azzedine Lagab.

