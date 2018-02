Afrique du Nord: Démarrage des activités commémoratives de la journée maghrébine de l'enfant

Le ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille a commémoré samedi en début d'après-midi à Nouakchott, les activités commémoratives de la journée maghrébine de l'enfance.

Cette commémoration qui dure trois jours comportera plusieurs activités dont la formation de 140 monitrices de jardins d'enfants au niveau du territoire national dont 40 à Nouakchott, 30 à Nouadhibou, 10 en Adrar et 10 au Tiris Zemmour.

D'autres formations seront en outre organisées au cours des prochaines semaines dans le reste des wilayas du pays dans le but de renforcer les capacités de 70 monitrices de jardins d'enfants dans les jardins d'enfants et les crèches publics et privés.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Meymouna Mohamed Taghi a indiqué que l'action commune maghrébine dans le domaine de la protection de l'enfance comporte des dimensions civilisationnelles, soulignant que dans ce cadre, le gouvernement mauritanien a tenu, en exécution du programme de société du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et sous la supervision du Premier ministre, à améliorer le cadre juridique et organisationnel relatif à la protection et au développement de l'enfant.

Elle a ajouté que le département des affaires sociales oeuvre à développer l'enfant et à assurer son épanouissement nécessaire à une bonne vie et ce à travers diverses mesures visant à lui permettre d'acquérir les compétences et les connaissances lui permettant de vivre dignement et de jouir d'une bonne santé et d'accéder aux ressources nécessaires à sa croissance, objectif auquel tend à réaliser la politique nationale de la petite enfance.

La ministre a souligné que, conscient de l'importance de l'enseignement préscolaire, notre pays a créé une base de données qui a permis de suivre les établissements d'enseignement préscolaires, précisant que le nombre des jardins d'enfants et des crèches a atteint, en 2017, 773 jardins d'enfants publics et privés accueillant 31448 enfants dont 16639 filles.

Elle a ajouté que les programmes visant à renforcer les capacités de l'enseignement préscolaire se poursuivront au profit des pauvres et des enfants handicapés grâce à la construction de 34 nouveaux jardins d'enfants dans les wilayas de l'intérieur au cours de l'année en cours.

La cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence du wali mouçaid de Nouakchott sud, M. Abderrahmane Ould El Hacen, du hakem de la moughataa d'Arafat, M. Khatary Ould El Kharchi et des autoriutés sécuritaires et administratives dans la moughataa d'Arafat.