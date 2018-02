Sénégal: Point de presse suivi du vernissage d'une exposition du plasticien Cheikh Niass, mardi

Dakar — L'artiste plasticien Cheikh Niass mardi anime un point de presse suivi du vernissage de son exposition intitulée "Condoléance +les larmes de la peinture+", annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre avec les journalistes se tiendra à partir de 16 heures à la Galerie nationale d'art, qui a abriter cette exposition prévue pour se poursuivre jusqu'au 6 mars prochain.

"'Le Sénégal traverse une période dure de son histoire de l´art par le décès de ses acteurs culturels les plus dynamiques, ces disparitions sont non seulement des pertes de compagnons, mais aussi des pertes d´amis et de complices", lit-on dans le communiqué reçu des organisateurs.

Le texte ajoute : "C'est une occasion à travers l'exposition (Condoléance « les larmes de la peinture »), de rendre hommage á tous les disparus".

Après des études aux Beaux-arts du Sénégal et á l « Akademie der Bildenden Künste » á Vienne, Cheikh NIASS, 52 ans, vit et travaille á Tulln/Donau, á coté de Vienne en Autriche.

Selon le communiqué, son œuvre a été déjà exposée dans de grands événements artistiques, á Dakar, ainsi que dans des expositions d"envergure, comme au sommet de Chaillot á Paris, et tout récemment au Musée d´Art moderne de Frankfort /Main en Allemagne et au Musée Smithsonian á Washington, DC, aux Etats-Unis.

"Par des workshops et expositions dans le monde (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, Hollande, Italie, République tchèque, Sénégal, Autriche, etc.), Cheikh NIASS échange son expérience avec des professionnels de l´art, des étudiants et amateurs de l'art", note-on de même source.