Afrique: La Côte d'Ivoire étrille le Niger et accède aux demi-finales

L'éléphante n'a aucune peine à inscrire le 4e but des Ivoiriennes (59e). Tia Inès, insaisissable se charge, à la 65e d'offrir le cinquième but à son équipe. Une superbe reprise de volée sur un travail remarquable d'Aby Emmanuela.

Tout ce que demandait le public du Parcs des sports pour vibrer. Leur plaisir ne se limitera pas à ce premier but. Car trois minutes plus tard, l'autre attaquante ivoiriennes, Christine Lohouès, profite d'un centre d'Inès Tia, pour placer une tête plongeante qui laisse pantois, Aïchatou Zatao (2-0, 15'). Les Ivoiriennes continuent de bousculer, mais pèchent dans la finition jusqu'à la pause.

