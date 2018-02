Cote d'Ivoire: Ory Kpassokro Richard a retrouvé le sourire

interview

Rongé par un mal pernicieux à la main, Ory Kpassokro Richard, l'ancien joueur de l'As EECI et des Eléphants juniors, a retrouvé la joie de vivre.

Et ce, grâce au soutien de ses amis. Nous l'avons retrouvé au Complexe Jesse jackson de Yopougon-Selmer à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an au commissaire Bleu Louhan Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées (Fimada). Entretien.

Ory Kpassokro comment vous sentez vous aujourd'hui ?

Par la grâce de Dieu, le tout puissant, je me porte très bien.

Très peu de jeunes vous connaissent et pourtant vous avez été l'un des chouchous du football ivoirien?

C'est juste ce que vous dite. J'ai connu un début de carrière prometteur mais les choses ne sont pas allées dans le bon sens vers la fin. Je suis Ory Kpassokro Richard, natif de Digbognoua, dans la région de Gagnoa.

Comme tous les jeunes footballeurs, j'ai commencé par le championnat corpo. Très tôt, j'ai été découvert par un certain Diaby, c'est du reste grâce à lui que j'ai arboré la tunique du Séwé sport en ligue 2.

Comment vous êtes vous révélé au public sportif ivoirien ?

C'était en 1978, à la faveur d'un match de coupe national entre le Séwé sport et l'Africa sport d'alors ! J'ai pratiquement muselé dans le milieu, le grand Pascal Miézan.

Bien que battu par les vert et rouge (2-4), j'ai fait l'unanimité sur mon talent naissant. Et c'est de la que les choses sont allés très vite avec une première sélection chez les Eléphanteaux.

Vous débarquez en sélection de la deuxième division !

C'était impensable. Avec les talents de la capitale, je débarquais comme une curiosité ! Les gens se demandait qui est ce "banlieusard" qui de la D2 venait troubler les géants de la capitale ? Je me souviens bien de cette sortie face au Cameroun.

Nous étions deux "bleus" à compléter le groupe de Dédé Benjamin, Aka Kouamé de l'Usc Bassam et moi. Je partageais la même chambre que Soro Jean.

La nuit, le coach est venu me donner le maillot frappé du dossard numéro 8. J'avoue que cette nuit là, je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain, j'ai fait un match exceptionnel et on a gagné 2-0. J'envoi les deux occasions qui permettent à Kassy Kouadio et Youssouf Fofana de marquer !

Et la suite ?

Les choses se sont enchainées par la suite. Face d'abord au Nigeria pour ma deuxième sélection puis un match d'anthologie face aux Fennecs d'Alger en match comptant pour les éliminatoires du Mondial junior « Mexico 1983 ». Bien que dominé à l'aller, sur les bords de la lagune Ebrié, on avait réussit à battre l'Algérie grâce à un tout petit but de Kassy Kouadio.

Au match retour, à Oran, c'était vraiment difficile. Imaginez moi, un "villageois" sur une pelouse synthétique et ce froid glacial. Mais, bien que battus (1-2), on s'est qualifié pour Mexico et j'ai marqué l'unique but ivoirien !

Vous êtes toujours resté au Séwé malgré votre talent ?

Les grands de la capitale me couraient après. L'Asec, l'Africa... Mais mon grand frère voulait forcement que je travaille. Finalement j'ai déposé mes dossiers au Port Autonome de San Pedro. Par la suite un expatrié du nom d'Abline, un marseillais a voulu me faire partir en France, vu mon talent. Les choses ont foiré.

Entre temps j'avais déjà démissionné du Port. Je suis donc rentré au village, chez moi à Digbognoa. C'est de là bas que Djedje Benjamin m'a offert une seconde chance avec l'As EECI, mon dernier club avant ma retraite en 1990.

Vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne carrière ?

Je suis satisfait de ma carrière personnellement. Aujourd'hui, chez bon nombre de personnes, une bonne carrière rime forcement avec l'argent.

Moi je n'ai pas eu grand-chose au plan financier, mais dans la tête, je garde encore de très bons souvenirs. L'itinéraire d'un surdoué qui débarque de la D2 pour se retrouver en équipe nationale !

C'était impensable en son temps avec les stars de la capitale. J'ai aussi connu de vrais amis comme Soro Jean, Liéoun Tata, Ben Salah, Gba Bernardin Youssouf Fofana, Tiéhi Joël, Sacré Abialy Léopold sans oublier feu Atsain Sylvain avec qui on a fait les beaux jours de la sélection junior

Aujourdhui, Ory Kassokro se porte bien et ce notamment grâce à votre soutien. E viens de renaître. A Oran, en Algérie, lorsque j'ai marqué l'unique but pour la qualification à Mexico, il a eu des dons.

Mais ces dons là, ne sont rien à mes yeux comparés à l'aide que mes amis m'ont apporté. Grand merci à l'Association des Anciens footballeurs de Yopougon et à son président Bolou Légré Titillo, grâce à qui j'ai aujourd'hui retrouvé le sourire.