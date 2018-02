Au cours de cette visite, la secrétaire générale était accompagnée des conseillers et des directeurs centraux dans le département, du directeur régional pour Nouakchott sud et du hakem de la moughataa d'Arafat.

Ce concours, a-t-elle ajouté, revêt une importance particulière étant donné que les lauréats recevront des prix appréciables et qu'il est de nature de permettre aux participants d'améliorer leur niveau dans les matières scientifiques et de combler les lacunes prochainement.

Au niveau de Nouakchott, la secrétaire générale du ministère de l'Education Nationale, Mme Maaziza Mint Mahfoudh Ould Kourbaly a visité le centre d'examen au lycée 2 de la moughataa d'Arafat pour s'informer sur le déroulement des épreuves, prendre connaissance des obstacles qui pourraient entraver le bon déroulement de ces examens et s'assurer de leur transparence et de leur l'équité.

