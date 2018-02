Mauritanie: Le premier ministre reçoit une délégation gouvernementale sénégalaise de haut niveau

Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine a reçu en audience, dimanche dans son bureau à Nouakchott, une délégation gouvernementale sénégalaise de haut niveau venue présenter les condoléances suite au décès de M. Sidamine Ould Ahmed Challa, conseiller au cabinet du Premier ministre qu'Allah le recouvre de Sa Miséricorde.

La délégation sénégalaise que préside M. Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales comprend le ministre directeur de cabinet du Président de la République, le ministre de la santé, le ministre de la formation professionnelle, le conseiller du ministre de l'Economie et le chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie.

L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des mauritaniens de l' étranger, de la directrice de cabinet du Premier mlinistre, du directeur adjoint du Premier ministre, d'un conseiller au cabinet du Premier ministre et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation.