On espère que le ministère de la culture et de la francophonie suivra car il soutient la fabrique culturelle dans son ensemble.

La France avec trois compagnies dont la compagnie Cirk biz'art composé de trois jeunes. Deux français et un américain qui parcourent le monde à la rencontre de peuples culturellement éloignés du cirque. Ils étaient en Turquie, en Amérique du sud. Ils arrivent pour la toute première fois en Afrique et sont très heureux.

Sans faire de discrimination, je vous recommande cette compagnie qui a des tours assez bluffants. En fin de journées, il y aura un bal canadien au cours duquel on dansera au son de ma musique canadienne et on pourra aussi déguster des mets canadiens.

Nous avons voulu utiliser la discipline pour faire s'unir les différents peuples et populations et se découvrir les uns les autres. D'où la dénomination « Rencontres inter-cultu-relles ».

Ce cirque contemporain ne présente plus d'animaux, (et heureusement c'est bien ainsi de protéger les animaux) il englobe lui, jonglages, acrobaties, cordes, spectacles aériens, funambulisme, clown, magie... le tout dans une programmation variée.

C'est vrai que quand on parle de cirque l'on pense aux chapiteaux, aux animaux. Ça, c'est le cirque traditionnel. Mais il existe un cirque moderne, nouveau qui est lui très varié et représentatif du cirque contemporain.

Et j'ai décidé de réagir en comblant ce vide, en donnant à voir aux Abidjanais et aux Ivoiriens cette belle discipline. Il se tiendra donc à Abidjan, 4 jours durant, du 15 au 18 février, les Rica.

Vous n'arrêterez pas de surprendre. Vous avez organisé de la danse, du théâtre, du slam, des expos peintures, des rencontres de livres, de la musique et tout d'un coup on a du cirque. Pourquoi ?

