communiqué de presse

En marge des travaux de la 54ème Conférence de la sécurité à Munich, les Présidents Roch Marc Christian KABORE et Paul KAGAME du Rwanda, par ailleurs Président en exercice de l'Union africaine se sont entretenus, le vendredi 16 février 2018.

L'entretien qui a été élargie aux délégations accompagnant les deux chefs d'État ont porté sur la coopération bilatérale entre le Burkina et le Rwanda et sur le dernier Sommet de l'Union Africaine (UA) tenu à Addis-Abeba fin janvier 2018. Selon Monsieur Alpha BARRY, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, cet entretien a donné l'occasion au Président Roch Marc Christian KABORE qui n'avait pas pu prendre part au dernier Sommet de l'UA de remercier son homologue rwandais pour sa désignation à la tête de l'organisation continentale et lui assurer du soutien du Burkina tout au long de son mandat et dans les réformes qu'il a comme chantier et compte mettre en œuvre.

Il a aussi été évoqué au cours de cette rencontre, les questions sécuritaires au Sahel et l'organisation de la force conjointe du G5 Sahel dont le financement sera évoqué très prochainement à Bruxelles avec la présence de l'UA.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso