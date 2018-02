Sauf que pour cette dernière structure, le go doit être donné, sauf imprévu, ce 20 février. Ces professeurs dénoncent également le non-paiement de leurs frais de fonctionnement qu'ils ont l'habitude de toucher chaque mois à la COGIT, une structure chargée de recevoir tous les frais payés par les parents à l'Université. Mais, les enseignants de cette institution n'ont aucunement touché leurs motivations, et ils dénoncent la mauvaise gérance du comité de gestion, ceci fait mouche au sein de l'UPN. Quant aux autres fonctionnaires, ces derniers sont motivés par le message lancé le mercredi 14 février dernier et sont prêts d'entrer en grève mardi 20 février prochain.

