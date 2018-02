Congo-Kinshasa: Linafoot - Renaissance arrache de justesse un nul face à Nord Sport 1-1

FC Renaissance du Congo poursuit son calvaire à la Ligue nationale de football, édition 2018. L'équipe de "Bana Fibo" qui revient d'une suspension de deux matches, a eu du mal à s'en sortir le samedi 17 février, face à Nord Sport de Matadi, qui lui a imposé un jeu d'école. Renaissance est sortie du stade Tata Raphaël à la pointe de pieds, avec un nul arraché de justesse en dernière minute.

Renaissance du Congo n'a fait que courir derrière le ballon dans cette rencontre comptant pour la 15ème journée. Un match pratiquement à sens unique. Nord Sport a ouvert le score à la 37ème minute par Didier Divioka sur une balle arrêtée, et a bien dominé le match, manquant même plusieurs autres occasions d'alourdir le score. Alors que l'équipe de Matadi s'approchait lentement mais surement vers sa première victoire dans ce mythique Tata Raphaël, l'on joue la 88ème minute, Renaissance trouve un pénalty que le joueur Inonga Baka va transformer, permettant à son équipe d'arracher difficilement ce nul d'un but partout.

Au classement, Renaissance est dans la zone rouge, elle n'a plus rien à gagner dans cette 23ème édition du championnat national. L'équipe de l'Evêque Pascal Mukuna ne jouera pas le Play-off. Renaissance aura sué sang et eau tout au long de cette édition avec des sanctions qui ne lui ont pas permis de capitaliser ses chances. La dernière en date, c'est celle de la semaine dernière où elle a écopé un forfait contre Molunge pour n'avoir pas fait le déplacement du stade Bakusu, à Mbandaka. Et par conséquent, d'après les Règlements, elle a perdu également deux autres matches qui suivaient notamment, contre Vclub et Dcmp.

Deux matches importants que la Linafoot a même regrettés par la suite au regard des recettes perdues.

Le samedi 17 février, toujours au stade Tata Raphaël, l'As Dragons Bilima a joué et gagné contre le Tout-Puissant Molunge. Score du match 2 buts à 1. Les Monstres ont marqué et mené 2 buts à 0 depuis la 28ème minute grâce aux joueurs Matoka à la 8ème minute, et Gwambele à la 28ème minute. Le TP Molunge a réduit le score par le truchement du joueur Otake à la 87ème sur penalty.

Le vendredi 16 février, AC Rangers et MK ont fait jeu égal d'un but partout. Pinock Vuvu a ouvert le score pour Rangers à la 38ème minute, et Mabiala Kinkela a égalisé pour MK à la 56ème minute.

Océan Pacifique-TP Mazembe 0-0

Dans la zone Centre-Sud, FC Océan Pacifique et TP Mazembe se sont séparés par un score vierge (0-0), au stade Tshikisha, à Mbuji-Mayi. Un ballon sur la barre et deux claquettes du gardien Lukoko ont permis à Océan Pacifique de rentrer aux vestiaires sans encaisser. En seconde période, les Corbeaux ont tenté de dominer, mais sans succès contre un adversaire qui a également fait valoir ses arguments. Ce match, faut-il noter, a démarré par un retard d'une heure suite à l'arrivée tardive de l'arbitre central Etienne Sadisa de la Ligue de Bandundu, désigné en dernière minute en remplacement de l'arbitre Azanga, lequel a été retenu pour un match de la Coupe de la Caf.