Congo-Kinshasa: Sonas S.A - Le satisfecit de 233 victimes indemnisées

Au total, 233 victimes ont été indemnisées, jeudi 15 février 2018, à la Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A), dans les branches d'assurances automobile, vie et incendie.

Les opérations se sont déroulées dans une ambiance emprunte de sérénité à l'endroit habituel. Cadres et agents de la Sonas ont prouvé leur détermination à accompagner sans faille leur Directeur Général, Madame Carole Agito, et de poursuivre sans relâche la mission dévolue à cette entreprise du Portefeuille transformée en Société commerciale.

De leur côté, tous les bénéficiaires sans exception aucune n'ont pas caché leur satisfaction. Ces derniers ont manifesté leur profonde gratitude à l'endroit du comité de direction de cette entreprise publique. " Nous invitons tout le monde à venir souscrire à une police d'assurance à la SONAS, dans la mesure où, en cas de la survenance d'accident, cette dernière va intégralement assurer votre pris en charge " a indiqué un des sinistrés.

Par ailleurs, les statistiques du jeudi 15 février, indiquent que la Direction Générale a indemnisé à hauteur de 92 victimes. A Bandalungwa, Funa, Kingabwa et Ngiri-Ngiri, chacune de ces agences a payé 2 dossiers. Tel n'est pas le cas aux agences de Benseke et N'dolo où chaque agence a indemnisé 1 seul dossier. Par contre, aux agences de Commerce, DGI/Gombe et 30 juin, 9 dossiers ont été indemnisés par chacune d'elles. L'agence de Gombe a produit une moisson abondante avec 20 indemnisés. Les agences des Huileries et N'sele-Maluku avec 8 dossiers chacune. Les agences de Kasa-Vubu, Kintambo et Sainte-Thérèse avec 6 dossiers chacune. Ils étaient au total, 10 dossiers payés à Lemba. 3 dossiers ont été libérés dans chacune des agences de Libération, Yolo et Mont-Ngafula. L'agence de Limete en a libéré 15. L'agence de Ngaliema avec 5 dossiers. Et enfin, Socimat avec 11 dossiers.

Modalités à suivre pour se faire indemniser

Les modalités pratiques à suivre pour se faire indemniser à la Sonas S.A lors de la survenance d'un sinistre stipulent que; lorsque vous avez été cogné par un véhicule ou que c'est votre véhicule qui a cogné un individu ou un autre véhicule, la première démarche est celle de faire appel à un OPJ affecté à la police de circulation routière pour constater l'accident et veiller à ce que le PV soit établi, conformément aux faits tels qu'ils se sont produits.

La deuxième étape consiste en ce qu'en cas de collision avec un autre véhicule, il faut vérifier sur le lieu de l'accident si votre adversaire est assuré.

Au cas où vous avez causé des dommages corporels à une personne, il vous est recommandé de prendre en charge les premiers soins pour sauver la vie humaine et soulager les victimes. Les coûts engagés seront remboursés par la Sonas.

La troisième étape est celle de faire la déclaration d'accident dans les huit (8) jours qui suivent l'accident, auprès de l'agence/SONAS où vous avez souscrit votre police d'assurance ou auprès de l'Agence la plus proche.

Vous devez impérativement vous munir de votre preuve d'assurance.

Attention, une fausse déclaration entraîne la déchéance de la garantie et des poursuites pénales.

La quatrième démarche se situe au niveau de l'exhibition de preuve d'assurance par votre adversaire. De ce fait, il faut exiger de la Sonas qu'un numéro sinistre soit attribué à votre dossier et, enfin, qu'il vous soit remis un accusé de réception précisant toutes les pièces requises pour la gestion de votre dossier.

La cinquième étape, enfin, n'intervient que dans le cas où vous êtes responsable de l'accident, vous devez à présent orienter la (les) victime (s) vers l'agence/Sonas gestionnaire de votre contrat pour sa prise en charge et, éventuellement, son indemnisation. Si votre adversaire est responsable de l'accident et que vous êtes assuré seulement en responsabilité civile, vous devez vérifier si votre adversaire est assuré, avant de l'inviter à respecter les différentes étapes prévues dans cette procédure. Lorsque votre adversaire, responsable de l'accident n'est pas assuré, vous pouvez le poursuivre, conformément au code civil pour obtenir la réparation à la suite des préjudices subis.