Congo-Kinshasa: Benitha Ngwakombe a célébré son vingt et unième anniversaire !

Finalement, tout est devenu clair pour elle, tout est devenu si clair jusqu'au point qu'elle peut prétendre être la femme la plus heureuse sur terre. Benitha Ngwakombe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, vient fraichement de souffler depuis hier, dimanche 18 février 2018, sur une nouvelle bougie.

Magnifique ! Elle était en présence de sa famille, ses amis et connaissances, avec eux, sa journée a été comblée en bonté par une flopée de surprises. Certainement, à 21 ans d'âge, cette année marque une nouvelle étape de sa petite vie. A en croire la bienheureuse, l'An 2018, est une année de nouveau départ, de la réussite ainsi que de la prospérité. A tout seigneur tout honneur, Benitha Ngwakombe a ainsi donc remercié le Seigneur de l'Univers, pour la protection et le souffle de vie dont elle a bénéficié de sa naissance à ce jour.

Qui est Benitha Ngwakombe ?

Née un certain 18 Février 1997 à Kinshasa, elle est une fervente chrétienne, choriste au sein d'une église de la place. En effet, hormis sa beauté attirante et son physique de 1m/70 de longueur, cette femme vertueuse est également dotée d'une intelligence remarquable. Qui, en vraie, ne passa pas inaperçue aux yeux du commun des mortels. Bien qu'ayant un caractère timide, son sourire légendaire, sa beauté que ses qualités intrinsèques d'une femme vertueuse et de foi en Jésus-Christ se révèlent au grand jour. Etudiante en troisième année de graduat à l'Institut Facultaire en Sciences de l'Information et de la Communication, la battante consciente de son avenir, poursuit ses études et espère décrochée son diplôme de premier cycle. Toute la rédaction de La Prospérité lui souhaite un heureux anniversaire et une réussite tout au long de sa vie, une fois de plus Joyeux anniversaire.