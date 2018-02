Congo-Kinshasa: Pouvoir et CENI interpellés sur la crise politique !

La situation politique de la République Démocratique du Congo aujourd'hui, est comparable à une ambulance transportant urgemment un malade à destination de l'hôpital et dont les pneus se crèves en cours de route. Dans cette situation, la nécessité serait d'abord de trouver à l'immédiat d'autres voies et moyens pour sauver la vie au malade.

Cette déclaration a indubitablement enfoncé le couteau dans la plaie, pendant que les USA se disent prêt à financer les élections en RDC à condition que celles-ci se fassent à version papier. Dans l'entretemps, à la CENI et la Majorité Présidentielle, on fait la sourde oreille. Chaque jour qui passe, les différends naissent et s'accentuent petit à petit entre la communauté Internationale et la République Démocratique du Congo, et l'on se demande quel résultat cette guéguerre accouchera.

Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, le président de la CENI a éclaté au grand jour et à haute voix, la position de la centrale électorale sur les prochaines élections en République Démocratique du Congo. Corneille Nangaa, s'adressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, estime que la machine à voter reste la voie plausible pouvant amener le pays aux élections. "Pas de machine à voter, pas d'élections cette année en République Démocratique du Congo ", avait déclaré Corneille Nangaa à New York.

Au regard de ce qui précède, on voit déjà la nation s'incliner sur la voie de la crise qui ne dit pas son nom. Pour sortir de cette situation peu enviable, le pouvoir exécutif et la CENI sont les premiers à être interpellés par l'opinion.

Cependant, il sied de constater que c'est la machine à voter dont l'initiative est exclusivement de la CENI qui crée, d'un côté, le bras de fer entre l'Union Européenne, des Etats-Unis d'Amérique et, de l'autre côté, accentue la tension au niveau interne avec les revendications de l'église catholique et des opposants. De l'autre côté, l'Etat congolais qui est censé financer les élections au pays, se voit au purgatoire avec les grèves qui tombent comme une pluie torrentielle.

