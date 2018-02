Le Dg a annoncé une déclinaison de ce programme pour les femmes, les députés, et bien d'autres couches de la population. Au titre des perspectives, Euloge Soro Kipeya a révélé que l'ANSUT va déployer beaucoup plus de eservices et de projets sur la vulgarisation des TIC.

Et ce, à travers des exonérations fiscales pour faire baisser les coûts. En outre, l'agence a mis en place une plateforme de commerce électronique qui permet à toute personne vivant en Côte d'Ivoire d'avoir un terminal et de pouvoir l'acheter à tempérament sur une période maximale de 6 mois par mobile money.

